"Киевводоканал" в 2017г увеличил чистую прибыль почти в 3 раза

ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал" по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль в 2,8 раза по сравнению с 2016 годом - до 112,9 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о собрании акционеров 27 апреля, чистая прибыль на акцию компании возросла пропорционально и составила 0,16 грн.

По данным "Киевводоканала", его суммарная дебиторская задолженность в 2017 году увеличилась на 24% - до 349,7 млн грн, нераспределенная прибыль - в 11 раз, до 117 млн грн.

Долгосрочные обязательства за прошлый год увеличились на 15,5% - до 5 млрд 254 млн грн, текущие - на 10,6%, до 734 млн грн.

В то же время активы компании возросли на 16% - до 6 млрд 283 млн грн.

ПАО "АК "Киевводоканал" создано в 2001 году путем преобразования одноименного государственного коммунального объединения столицы, созданного в 1992 году на базе Киевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, основанного в 1977 году.

"Киевводоканал" предоставляет услуги водоснабжения и водоотвода. На начало апреля-2018 структура компании включала головной офис и 16 структурных подразделений.

"Киевводоканал" обслуживает около 7 тыс. км водопроводных сетей в столице. Проектная мощность хозяйственно-питьевого водопровода столицы составляет 2,1 млн куб. м/сутки, среднесуточная подача воды потребителям – 0,9 млн куб. м/сутки.

Чистая прибыль предприятия в 2016 году увеличилась вдвое по сравнению с 2015 годом - до 40,2 млн грн, чистый доход - на 24,5%, до 1 млрд 851 млн грн.

Основными акционерами компании, согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2017 года являются ЧАО "Компания "Киевэнергохолдинг" (67%, Киев) и департамент коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (25,5%).

Зарегистрированный капитал "Киевводоканала" в начале апреля-2018 составлял 175,5 млн грн.