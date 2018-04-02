Экономика

15:51 02.04.2018

Мартынюк задекларировал 396,4 тыс. грн зарплаты

Мартынюк задекларировал 396,4 тыс. грн зарплаты

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заполнил электронную годовую декларацию об имуществе и доходах за 2017 год, указав 396,4 тыс. грн зарплаты и 145,4 тыс. грн на счетах в Ощадбанке и ПриватБанке.

Согласно декларации, первый замминистра совместно с супругой задекларировал наличными $10 тыс., 593 тыс. грн и 284,9 тыс. грн в драгоценных (банковских) металлах. Его супруга, Ирина Мартынюк имеет 1,753 млн грн на счетах в ПриватБанке. И.Мартынюк задекларировала $495 тыс. и EUR20 тыс. наличными и 284,9 тыс. грн в драгметаллах. В активах она указала 13 млн грн обязательств третьих лиц по договору купли-продажи. В 2017 году И.Мартынюк получила 3 млн грн доходов.

В пользовании первого замминистра и его супруги, как и в 2016 году, находятся два автомобиля Land Rover 2013 года выпуска.

М.Мартынюк, как и в 2016 году, является собственником четырех земельных участков общей площадью 17,32 тыс.кв.м и жилого дома площадью 39,8 кв.м в Винницкой области. В совместной собственности на паритетных началах первый замминистра имеет два земельных участка 5,68 тыс. кв. м в Винницкой обл. И.Мартынюк владеет четырьмя земельными участками в этой же области общей площадью 8,32 тыс. кв. м., жилым домом (43,7 кв. м) и квартирой (74,4 кв. м) в Винницкой обл. и Виннице соответственно. И.Мартынюк также арендует квартиру в Киеве площадью 159,7 кв. м.

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