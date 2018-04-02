Экономика

13:47 02.04.2018

НБУ намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций

НБУ намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций

Национальный банк Украины (НБУ) намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн, сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

"В настоящее время государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой - имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит (обязательного финансового мониторинга операций - ИФ) со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. Мы надеемся, что закон будет принят в ближайшее время", - сказал он в ходе информационного дня на тему "Актуальные вопросы финансового мониторинга" в НБУ в понедельник.

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