Темп прироста авторынка за 3 мес. замедлился до 16,3% за счет снижения в марте

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-марте 2018 года выросли на 16,3% по сравнению с тем же периодом 2017 года - до 19,152 тыс. ед., сообщила группа AUTO-Consulting.

Как сообщалось, по итогам января-февраля прирост рынка составлял 31%, в том числе в феврале рынок вырос на 22%.

По данным аналитиков группы, прирост рынка замедлился с учетом того, что в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи авто сократились на 3,8% - до 6,7 тыс. ед., хотя выросли по сравнению с февралем текущего на 16%.

"Тем не менее, отрицательная динамика в начале весеннего бизнес-сезона - это довольно тревожный знак. Тем более, если внимательно посмотреть на позиции брендов, то становится понятно, что почти 20% авторынка держится на так называемых "дизельгейтных" автомобилях, которые из-за своей цены не оставили ни единого шанса конкурентам", - считают они.

Лидером прошлого месяца, как и в феврале, стал Volkswagen, на долю которого пришлось почти 14% всех покупателей (934 авто – на 14,6% больше, чем в феврале).

На втором месте вновь Toyota, с долей рынка почти 13% (868 авто) и хорошим приростом на 28% по сравнению с февралем.

Неизменными также остались позиции Renault (третья строчка рейтинга) с продажей 613 авто и Audi (четвертое место) с 441 авто.

В то же время эксперты отметили, что в ТОП-20 перемен уже намного больше. В частности, в марте активно наращивали продажи Mercedes-Benz (11 место против 13 в феврале), BMW (13-е против 16-го), Kia (12 против 14), Lexus (17 против 18).

AUTO-Consulting также отмечает неожиданную активизацию продаж автомобилей ЗАЗ – в марте их продано 88 ед. против 45 в феврале, что позволило подняться с 23 на 18 строчку рейтинга.

Как сообщалось, по данным AUTO-Consulting в 2017 году продажи новых легковых авто выросли на 24,5% по сравнению с 2016 годом, до 80,271 тыс. ед., а по данным ассоциации "Укравтопром" они превысили показатель 2016 года на 25%, составив 82,3 тыс. ед.

В текущем году эксперты первоначально прогнозируют прирост авторынка на 20-25% к 2017 году.