Экономика

12:48 02.04.2018

IFC одобрил выделение "Астарте" долгосрочного кредита до $30 млн

IFC одобрил выделение "Астарте" долгосрочного кредита до $30 млн

Международная финансовая корпорация (International finance corporation, IFC) предоставит украинскому агропромхолдингу "Астарта" долгосрочный кредит на сумму до $30 млн.

Как сообщается на веб-сайте IFC, соответствующее решение принято советом директоров корпорации 23 марта.

Кредитные средства предоставляются для внедрения на предприятиях агропромхолдинга современных доступных технологий и наивысших стандартов с целью улучшения использования ресурсов. Кроме того, часть финансов может быть направлена на развитие животноводства, а также на торговлю зерновыми и масличными культурами.

По данным IFC, реализация проекта позволит "Астарте" снизить долю выбросов в атмосферу и отходов при производстве, сократить потребление воды, газа, обеспечить экономию денежных средств при производстве и хранении сахарной свеклы.

IFC уточняет, что это будет уже четвертая программа сотрудничества с "Астартой", начиная с 2012 года.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы.

Агропромхолдинг по итогам 2017 года получил EUR61,84 млн чистой прибыли, что на 25,2% меньше, чем за 2016 год. Ее EBITDA сократилась в минувшем году на 21% – до EUR120,24 млн, тогда как консолидированная выручка возросла на 24,3% – до EUR458,6 млн.

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