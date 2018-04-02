Экономика

10:47 02.04.2018

Air Malta намерена возобновить полеты в Киев в июне

Air Malta намерена возобновить полеты в Киев в июне

Авиакомпания Air Malta намерена возобновить регулярные рейсы из Мальты в Киев с 19 июня.

Согласно информации на веб-сайте компании, будут выполняться по вторникам в международный аэропорт "Борисполь". Продолжительность рейса составит около трех часов.

Цена билета по самому дешевому тарифу стартует от $190 в обе стороны.

Компания Air Malta несколько лет назад уже летала в Киев, однако позже прекратила полеты.

Air Malta - авиакомпания Мальтийских островов. Соединяет Мальту с более чем 35 крупными городами Европы и Средиземного моря.

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Интерфакс-Украина
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