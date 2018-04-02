Во Франции пройдет крупная забастовка железнодорожников

Французские железнодорожники в понедельник вечером начинают забастовку из-за недовольства планами правительства упразднить особый статус работников железной дороги и лишить их ряда льгот, сообщают местные СМИ.

Забастовку инициировали три крупнейших профсоюза работников железнодорожного транспорта - CGT, CFDT и Unsa.

Основная часть забастовок намечена на вторник и среду. Ожидается, что в них примут участие около 50% работников железных дорог, в том числе примерно 80% машинистов.

Во вторник власти должны отменить рейсы почти 90% скоростных поездов TGV и около 70% рейсов поездов пригородного сообщения.

"Из-за национальной забастовки движение поездов будет осуществляться с перебоями", - говорится в сообщении, размещенном на странице в "Твиттере" французской государственной железнодорожной корпорации SNCF.

СМИ отмечают, что профсоюзы железнодорожников намерены забастовки до конца июня, однако акции будут точечными и не такими массовыми, как во вторник и среду.

Сотрудники французских железнодорожных компаний недовольны планами правительства страны лишить их особого статуса, который гарантирует им ряд привилегий и льгот, в том числе ранний выход на пенсию.

Во вторник к забастовкам присоединятся сотрудники службы вывоза мусора, персонал авиакомпании Air France, а также профсоюзы энергетиков. Они, в свою очередь, требуют увеличения зарплаты и снижения пенсионного возраста.

Студенты ряда французских университетов также намерены во вторник бойкотировать занятия в знак протеста против закона, который устанавливает жесткий отбор при поступлении в высшие учебные заведения.