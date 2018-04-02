Украина с апрельским потеплением снизила импорт газа до минимума

Украина с начавшимся в апреле существенным потеплением снизила импорт природного газа из стран Европы до минимума.

По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, если в последние два дня марта импорт газа в Украину по этому направлению составлял 16,6 млн куб. м газа в сутки, то в первый день апреля он упал в 13,8 раза – до 1,2 млн куб. м.

В целом, по данным ПАО "Укртрансгаз", если импорт газа в Украину 31 марта составил 30,8 млн куб. м (Словакия – 16,6 млн куб. м, Венгрия – 11,2 млн куб. м, Польша – 3 млн куб. м), то на 1 апреля было забронировано всего 5,1 млн куб. м входной мощности в ГТС Украины для импорта (Словакия – 1,2 млн куб. м, Венгрия – 3,7 млн куб. м, Польша – 0,2 млн куб. м).

Столь резкий перепад в объемах импорта газа традиционно означает, что закупки прекратил осуществлять крупнейший игрок на этом рынке в лице НАК "Нафтогаз Украины".

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Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м. В январе 2018 года импорт газа Украиной сократился на 44,8% (на 651,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 801,5 млн куб. м.

При этом Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.