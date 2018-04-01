Экономика

09:55 01.04.2018

Данилюк задекларировал 580 тыс. грн доходов за 2017 год

Данилюк задекларировал 580 тыс. грн доходов за 2017 год

Министр финансов Украины Александр Данилюк подал е-декларацию за 2017 год, в которой указал 579 923 грн доходов.

В частности, зарплата министра составила 579 812 грн и 111 грн - проценты на банковский вклад, а его жена за прошлый год задекларировала 36 335 грн доходов.

А.Данилюк также сообщил, что на его счетах в банках размещены $3 589 и 88 714 грн, а также министр располагает наличными в размере $115 тыс.

Супруга министра владеет наличными в размере GBP12 тыс.

Кроме того, в е-декларации министра указывается, что третьи лица одолжили у него $35 тыс., $12 тыс. и $6 тыс. соответственно.

Согласно декларации А.Данилюк совместно с женой владеет земельным участком 984 кв.м и домом 290 кв.м в Киевской области, а жена также арендует часть дома в Киеве.

В его е-декларации также указаны автомобиль BMW Х5 2008 года выпуска, антикварные серебряные часы, афонская икона Святого Николая.

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