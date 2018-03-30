"Газпром" засекретит участников своих закупок

Новые нормы положения о закупках "Газпрома" позволят компании не раскрывать участников и победителей конкурсных процедур, следует из обновленного документа, который компания обнародовала на своем сайте.

Совет директоров "Газпрома" 19 марта 2018 года в очередной раз обновил корпоративное положение о закупках. Согласно документу, организатор закупки присваивает участнику идентификационный номер, который в дальнейшем и используется в информации о закупке - без указания наименования (для юрлиц), ФИО (для физлиц) и адреса места нахождения.

Как сообщалось, в декабре Госдума приняла закон о регламентации раскрытия информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц. Документ был "разработан в целях защиты конституционного строя, прав и законных интересов граждан и юрлиц, обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения гарантированного финансового сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества", говорилось в пояснительной записке к документу.

Нормы не будут распространяться на общие случаи раскрытия информации публичными компаниями, они связаны лишь с особыми ситуациями, которые будут определены нормативным актом правительства, говорил "Интерфаксу" в конце прошлого года источник в одном из финансово-экономических ведомств.

Тогда же правительство РФ начало "временными" документами закрывать те или иные моменты, связанные с деятельностью госкомпаний. В частности, в ноябре было подписано правительственное постановление, согласно которому госкомпании РФ получили право временно, до 1 июля 2018 года, не вносить в реестр договоров сведения о поставщиках и их субподрядчиках.