Экономика

15:58 30.03.2018

Газпром обжаловал решение арбитража по спору с Нафтогазом о транзите

Газпром обжаловал решение арбитража по спору с Нафтогазом о транзите

"Газпром" 29 марта 2018 года подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа.

В сообщении российской компании основанием подачи ходатайства называются "существенные процессуальные нарушения, допущенные арбитрами при вынесении этого решения".

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" ранее обжаловал также решение суда о контракте на поставку газа.

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