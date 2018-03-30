«Киевподземдорстрой» завершил капремонт аварийного канализационного коллектора

В концерне «Киевподземдорстрой» (КПШБ) сообщили, что завершен капитальный ремонт канализационного коллектора в Оболонском районе Киева. Работы выполнялись на протяжении нескольких лет, но это не отразилось на комфорте горожан. В настоящий момент произведена полная замена старого трубопровода длиной более 1500 метров на современную систему водоотвода.

Реконструкция канализационного коллектора по ул. Семьи Кульженко (ул. Дегтяренко до переименования) была необходима из-за того, что старый железобетонный трубопровод находился в аварийном состоянии. Во время экспертизы, которая проводилась на подготовительном этапе, было выявлено, что почти 75% всех труб повреждено газовой коррозией.

Учитывая плотную городскую застройку и повышенные нагрузки на канализационный трубопровод, который проложен под дорожным полотном, специалисты КПШБ приняли решение о замене старых конструкций новыми стеклопластиковыми трубами, армированными стекловолокном. Этот материал обладает достаточной стойкостью, чтобы противостоять коррозионному повреждению, и при этом устойчив к изменениям температурного режима. Эксплуатационный срок таких труб составляет не менее 50 лет.

Во время выполнения ремонтных работ генподрядчик столкнулся с большим количеством трудностей технического характера. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание жителей района, был построен временный коллектор. Из-за близости грунтовых вод – проведено строительное водопонижение. Главный инженер предприятия Александр Косенко рассказал про еще одну проблему: во время разработки проекта реконструкции учли не все железобетонные конструкции, подлежащие демонтажу (например, смотровые камеры, колодцы и старый коллектор).

По словам нового собственника Концерна Василия Веселого, пришлось принять антикризисные меры, которые помогли задать необходимый темп ремонтным работам и дали возможность закончить проект в полном объеме в установленные сроки. «Преодолеть трудности помог 80-летний опыт работы предприятия, а также согласованная работа всего коллектива – высококвалифицированных инженеров и рабочих. Мы с командой менеджеров приложили усилия для продуктивного сотрудничества с районной администрацией, руководством города и муниципальными службами», - отметил владелец предприятия, комментируя завершение работ.

Руководство Оболонского района подтвердило, что генподрядчик профессионально провел ремонтно-строительные работы. Жители домов, которые обслуживаются этим канализационным коллектором, не испытывали сложностей во время реконструкции, услуги предоставлялись им в полном объеме. Чиновники также выразили благодарность городским властям за то, что была найдена возможность провести капитальный ремонт этого важного объекта инфраструктуры района.

Помимо реконструкции канализационного коллектора в г. Киев, сейчас КПШБ строит водно-спортивный комплекс в г. Коломыя. Планируется, что этот оздоровительный комплекс станет одним из самых больших и современных в Украине.