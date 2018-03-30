Экономика

14:55 30.03.2018

Первый в мире отель на солнечных батареях возведут на севере Норвегии

Первый в мире отель на солнечных батареях, которые будут вырабатывать электроэнергию, построят на севере Норвегии, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Совете по туризму Норвегии VisitNorway.

"Отель Svart, на крыше которого будут размещены солнечные панели для выработки электроэнергии, строится у подножия ледника Свартисен за Полярным кругом на севере страны. Здание будет иметь форму кольца и расположится над Холандс-фьордом на многочисленных сваях, уходящих в воду. Его дизайн навеян традиционными постройками Северной Норвегии - "сушилами", где рыбаки уже на протяжении нескольких десятилетий сушат треску, а также рыбацкими домиками "рорбю", стоящими на сваях на воде", - сказали в VisitNorway.

Открытие отеля намечено на 2021 год. В планах также запуск экологичного судна, которое свяжет отель с ближайшим крупным норвежским городом Будё.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Норвежская Scatec Solar намерена построить СЭС в Черкасской области

"Фурлендер Виндтехнолоджи" планирует изготовить 17 ветроустановок для украинских ВЭС в 2018г

Statoil переименовывается в Equinor

Глава Госэнергоэффективности против внедрения аукционов на рынке "зеленой электроэнергии" до достижения ею 11% в энергобалансе

Гройсман: Украина может уменьшить потребление газа еще на 5 млрд кубов к 2022 году

Обновленный договор продажи операторами ВИЭ электроэнергии "Энергорынку" вступит в силу с 7 марта

НКРЭКУ обнародовала предложения по внедрению механизма аукционов при поддержке ВИЭ

Пенсионный фонд Норвегии резко сократил инвестиции в производителей оружия в США

Госфонд Норвегии заработал более $130 млрд в 2017г на ралли мировых акций

Норвегия в январе увеличила добычу нефти и конденсата на 4,6%

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнафтогаза" в связи с временной оккупацией территории Украины

Мининфраструктуры приступило к восстановлению контрейлерных перевозок - замминистра

Газпром обжаловал решение арбитража по спору с Нафтогазом о транзите

"Артвайнери" в 2017г нарастила долю на украинском рынке игристого вина

«Киевподземдорстрой» завершил капремонт аварийного канализационного коллектора

Украина не закупает уголь и метпродукцию, произведенные на неподконтрольной территории Донбасса

"Укртатнафта" просит МЭРТ ввести квоты на импорт нефтепродуктов с мая

Платежный баланс Украины в феврале сведен с профицитом $252 млн

В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март - Гройсман

ГПЗКУ начнет поставки зерновых в Катар

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА