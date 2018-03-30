Платежный баланс Украины в феврале сведен с профицитом $252 млн

Платежный баланс Украины в феврале 2018 года сведен с профицитом $252 млн, тогда как месяцем ранее был зафиксирован дефицит $449 млн, соответствующие предварительные данные обнародованы на официальном веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

За два месяца текущего года дефицит платежного баланса составил $197 млн, что на 13,97% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

По данным центробанка, профицит текущего счета в феврале по сравнению с январем упал в 13,2 раза и составил $9 млн. Всего за первые два месяца 2018 года профицит текущего счета составил $128 млн, что на 15,79% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

НБУ при этом отмечает в феврале ухудшение показателей экспорта ряда товарных групп, несмотря на сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры для черных металлов, руд и зерновых.

По данным центробанка, соответствующая динамика была обусловлена замедлением роста объемов производства в отдельных отраслях и осложнением транспортных перевозок из-за неблагоприятных погодных условий.

В свою очередь импорт продолжал расти, преимущественно за счет энергоносителей и продукции химической промышленности.

Поступления по финансовому счету в феврале составили $243 млн против $568 млн оттока месяцем ранее. По данным НБУ приток средств связан с активизацией покупки нерезидентами государственных гривневых долговых ценных бумаг.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в феврале составили $111 млн и были полностью направлены в реальный сектор экономики в форме увеличения акционерного капитала.

Отток по финансовому счету в январе-феврале составил $325 млн, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, чистый приток ПИИ – $191 млн, или на 32,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.