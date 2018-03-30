Турецкая сеть Koton к 2020г планирует открыть 15 магазинов в Украине

Турецкий бренд магазинов одежды Koton планирует весной 2018 года открыть первые две торговые точки в Киеве, к 2020 году – расширить сеть до 15 объектов.

Такие данные привел начальник отдела развития компании Koton Альпер Акин в ходе презентации на выставке Retail&Development Business Expo-2018 в четверг в Киеве.

По его словам, в частности, планируется, что первые магазины турецкого ритейлера будут открыты в мае этого года в столичных ТРЦ Lavina Mall по ул. Берковецкая, 6д, ТРЦ Sky Mall по ул.Бандеры, 2т.

Далее бренд будет осваивать рынки Днепра, Запорожья, Одессы, Львова и Харькова.

Бренд Koton основан в 1988 году в Стамбуле. К настоящему времени насчитывает более 480 магазинов, в том числе 290 – в Турции, 190 – за рубежом.