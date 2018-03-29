Суд удовлетворил иск держателя евробондов ПриватБанка о взыскании $663 тыс. долга по ценным бумагам

Хозяйственный суд Киева по итогам заседания 28 марта полностью удовлетворил иск THEO Worldwide Corp к ПриватБанку (Киев) и связанной UK SPV Credit Finance (Великобритания) о взыскании $663 тыс. долга по эмитированным британской структурой еврооблигациям.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил осведомленный источник.

По его данным, детали решения суда не подлежат обнародования из-за наличия соглашения о неразглашении информации.

Согласно Единому реестру судебных решений, THEO Worldwide Corp в первой половине 2017 года подало иск в Хозяйственный суд Киева к ПриватБанку и UK SPV Credit Finance. Другими лицами на стороне ответчика являются Министерство финансов Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Национальный банк Украины, на стороне истца - GLAS Trust Corporation Limited, а также трасти по евробондам - Deutsche Trustee Company Limited и Madison Pacific Trust Limited.

Истец обратился в суд с требованием признать недействительной процедуру обмена еврооблигаций на акции дополнительной эмиссии (bail-in) во время национализации финучреждения и взыскать с ПриватБанка $663 тыс. долга по принадлежавшим ему ценным бумагам.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

После национализации ПриватБанка компания-эмитент ценных бумаг осталась в его собственности.

В начале октября 2017 года ПриватБанк сменил трасти по еврооблигациям на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года. С 3 октября 2017 года новым доверителем выступает Madison Pacific Trust Limited вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).

В свою очередь, Национальный банк Украины 27 октября 2017 года согласовал изменение структуры банковской группы ПриватБанк. Из ее состава исключены SIA "PrivatLizings" (Латвия), ООО "Приватофис" (Днепр), UK SPV Credit Finance PLC и Ukraine Mortgage Loan Finance NO.1 PLC (Великобритания).

Madison Pacific Trust Limited 2 ноября уведомил банк о досрочном взыскании задолженности по евробондам.

Кроме того, 8 ноября Madison Pacific Trust Limited и UK SPV Credit Finance plc подали заявления в Лондонский арбитражный суд для инициирования арбитражного производства.