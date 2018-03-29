Качество активов беларуских банков улучшилось, но по-прежнему слабое

Доля проблемных долгов в банковском секторе Беларуси уменьшается, но банки остаются уязвимыми к стрессам при сохраняющемся слабом качестве активов и умеренном покрытии резервами, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Умеренное улучшение балансов банков, а также стабилизация макроэкономической ситуации способствовали снижению доли проблемных долгов по отношению к активам с кредитным риском до 12,8% в четвертом квартале 2017 года с пикового уровня 14,9% в ноябре 2016 года", - отмечается в документе.

Fitch ожидает, что показатели качества активов и капитализация беларуских банков в этом году будут подкрепляться продолжающейся расчисткой активов сектора. По оценке экспертов агентства, она продолжится и после 2018 года в отношении госбанков, поскольку государство имеет ограниченную финансовую гибкость, чтобы сразу предоставить поддержку.

"Мы также ожидаем, что капитализация будет поддерживаться благодаря способности банков генерировать капитал за счет прибыли, чему также способствует отсрочка резервирования по обесцененным кредитам, и повышению требований к капиталу, связанным с введением требований к капиталу по "Базелю III", - говорится в сообщении Fitch.

Вместе с тем, отметили аналитики агентства, банковский сектор Беларуси сохраняет фундаментальные сложности, которые не в полной мере отражены в общих показателях. "Пролонгация и реструктуризация кредитов являются общей практикой, однако они не отражаются в регулятивных показателях неработающих кредитов. Согласно отчетности по МСФО банков, рейтингуемых Fitch, кредиты, обесцененные на индивидуальной основе, в среднем составляют около 40% валовых кредитов на конец третьего квартала 2017 года. Это подкрепляет наше мнение, что качество кредитов является фундаментально слабым", - отмечает Fitch.

Кроме того, на качество активов влияет снижение курса национальной валюты с учетом высокой доли валютного кредитования. "При этом существенная часть валютных кредитов предоставляется заемщикам с низкой кредитоспособностью и слабой защитой от валютных рисков", - констатировали в агентстве.