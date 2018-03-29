Курс доллара США снижается в четверг

Курс американского доллара опускается в ходе торгов в четверг, но, вероятнее всего, завершит в плюсе текущую "короткую" неделю.

Рынки США, большинства стран Европы и ряда государств Азии будут закрыты в пятницу.

Евро торгуется днем в районе $1,2334 против $1,2308 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в четверг в районе 131,29 иены по сравнению со 131,52 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 106,44 иены против 106,85 иены в среду.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,21%.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,13% после того, как в среду он достигал максимальной отметки за пять сессий. С начала текущей недели индикатор прибавил 0,7%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер ожидает более быстрой нормализации денежно-кредитной политики в США на фоне усиления инфляции: теперь он выступает за три повышения базовой процентной ставки в 2018 году вместо двух. "Мы наблюдали некоторое укрепление инфляции, и именно оно заставило меня перейти от ожидания двух повышений к трем", - заявил он в интервью The Wall Street Journal в четверг, поясняя свой обновленный прогноз.

Расходы населения США в феврале увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,4%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Динамика обоих показателей совпала со средними ожиданиями аналитиков, а также с темпами повышения, отмеченными в январе.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в феврале вырос на 0,2% в помесячном и на 1,6% в годовом выражении (в январе - на 0,3% и 1,5% соответственно). Результаты совпали с прогнозами экспертов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс., с пересмотренных 227 тыс. до 215 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель оказался минимальным с января 1973 года. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 1 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели - до 230 тыс.