Экономика

16:21 29.03.2018

Реконструкция системы радиационного контроля проводится на Запорожской АЭС

Реконструкция системы радиационного контроля проводится на Запорожской АЭС

Реконструкция системы радиационного контроля проводится на Запорожской АЭС, сообщила в четверг компания "Энергоатом".

"На Запорожской АЭС продолжается реконструкция системы радиационного контроля. В настоящий момент персонал цеха радиационной безопасности проводит замену стоек радиационного контроля на выходе из зоны строгого режима. Новая чувствительная установка - от отечественного производителя, предприятия "Автоматика и машиностроение", находящегося в структуре "Энергоатом", - говорится в сообщении на сайте компании.

По данным "Энергоатома", такие стойки устанавливаются впервые именно на Запорожской атомной станции. К настоящему времени заменили половину стоек, скоро они будут введены в опытную эксплуатацию.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На данной станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране. В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 950 МВт.

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