МХП готов инвестировать EUR76 млн в частичное восстановление Doux Group

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) готов инвестировать EUR76 млн в частичное восстановление претерпевающей экономические трудности Doux Group, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе агрохолдинга.

По информации пресс-службы, в настоящее время французский производитель курятины LDC и украинский агрохолдинг МХП одновременно ведут переговоры относительно покупки французской компании по переработке пищевых продуктов Doux.

В МХП указали, что подали "обязательное предложение для частичного восстановления" Doux. В частности, агрохолдинг предлагает инвестировать EUR76 млн в строительство нового завода в Шатолене (Франция) в течение двух лет и модернизировать другие объекты.

Кроме того, МХП выказал готовность смены стратегии, в частности отказаться от производства замороженных продуктов на экспорт, заменив их свежими для французского рынка.

Как сообщалось, МХП ведет переговоры с французским производителем курятины Doux Group о поглощении. Агрохолдинг 9 марта 2018 года подал в комитет по реструктуризации промышленности Франции (Comité interministériel de restructuration industrielle) документы на восстановление Doux Group. МХП оценивает объем требуемых инвестиций для восстановления группы в EUR150 млн, при этом требует, что чтобы не менее EUR70 млн было компенсировано за счет государственных субсидий.

Согласно данным на сайте Doux Group, экономические трудности группы обострились с 2016 года. Основным фактором при этом указывается существенный демпинг цен на курятину (на 30% за год) со стороны бразильских производителей на рынке Саудовской Аравии, который является основным для Doux.

Менеджмент группы в сентябре 2017 года представил на очередном заседании Центрального комитета профсоюзов Франции (Le comité central d’entreprise) план ускоренной трансформации бизнес-модели. Группа при этом отметила, что воплощение плана требует привлечения новых производственных и финансовых партнеров.

Основным акционером Doux Group с 2016 года является французская группа Terrena, которая, по данным Challenge's, неоднократно высказывалась, что не в состоянии финансировать убыточную деятельность Doux Group, потерявшей за последние два года EUR35 млн.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Французская группа LDC - крупнейший производитель курятины во Франции. Компания имеет 62 производственных объекта с оборотом, достигающим EUR3 млрд. Штат компании насчитывает 16 тыс. сотрудников. Группа владеет брендами Le Gaulois, Maitre Coq, Loué, Marie и Tradition d’Asie.

Doux Group основана в 1955 году, является одним из ведущих европейских производителей продуктов птицеводства.