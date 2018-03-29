Экономика

13:02 29.03.2018

Renault и Nissan могут объединиться в одну компанию

Французская Renault SA и японская Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии и создании нового автопроизводителя, который будет торговаться с единой акцией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В результате нынешний стратегический альянс компаний будет преобразован в одну корпорацию. В настоящее время Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan принадлежат 15%-ная доля во французском автопроизводителе.

Председателем совета директоров обеих компаний является Карлос Гон. По данным источников, он ведет переговоры о слиянии и намерен возглавить объединенного автопроизводителя. При этом новая компания может сохранить штаб-квартиры в Японии и Франции.

В то же время эксперты говорят о том, что при одобрении данной сделки могут возникнуть сложности. Правительство Франции, которое владеет 15% акций Renault, вряд ли с большой охотой откажется от своей доли. Как французское, так и японское правительство должны дать разрешение на слияние автопроизводителей - и каждое из них может иметь свое мнение относительно "места жительства" новой компании.

Как отметили источники, окончательного соглашения о сделке пока не принято, и переговоры, которые длятся уже несколько месяцев, могут не привести к соглашению.

Рыночная стоимость Renault за последний год выросла примерно на 15% - до 27,7 млрд евро ($34 млрд), в то время как капитализация Nissan сократилась на 2% и составляет сейчас около 4,6 трлн иен ($43 млрд).

Котировки акций французской компании к 12:28 МСК выросли на 4,5%. Ранее в ходе торгов в четверг подъем достигал 8,3%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Renault в 2017г получила рекордные выручку и прибыль

Nissan увеличил чистую прибыль за 9 месяцев, улучшил прогноз на весь фингод

Дилер Renault открыл первый в Украине автоцентр новой концепции Renault Store в Полтаве

Nissan вложит $9,5 млрд в СП с китайской Dongfeng Motor

Renault увеличила продажи автомобилей в 2017 году до рекордного уровня

Renault создает СП с китайской Brilliance для производства легких коммерческих автомобилей

Новый дилерский центр Nissan открыт в Кременчуге

Nissan начнет тестировать роботакси на дорогах Японии в марте

Правительство Франции продает 4,73%-ную долю в Renault

Зарядные станции Львова наиболее подготовлены к старту продаж электромобилей Renault - эксперты

ПОСЛЕДНЕЕ

Профсоюз "ArcelorMittal Кривой Рог" потребовал повышение зарплат до EUR1 тыс. с 1 апреля

Стець указал в е-декларации почти 330 тыс. грн доходов за 2017 год

Авиакомпания Ernest в июне откроет рейсы Киев-Болонья

"Укргидроэнерго" предупреждает о ремонте дороги на плотине ДнепроГЭС

"Укрнафта" во втором полугодии намерена пробурить 2 новые скважины

Фонд энергоэффективности начнет работу с заявками в начале ІІІ кв.-2018 – Зубко

Фонд энергоэффективности сосредоточится на работе с многоэтажными домами – Зубко

Минюст хочет запустить реестр компаний - должников по зарплате

В Минюсте Украины ожидают скорейшего взыскания штрафа с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

CME договорилась о покупке биржевого оператора NEX за $5,5 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА