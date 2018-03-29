"Укргидроэнерго" предупреждает о ремонте дороги на плотине ДнепроГЭС

ПАО "Укргидроэнерго" предупреждает о проведении ремонта дороги на плотине Днепровской ГЭС (Запорожье) с 29 марта по 2 апреля, сообщила пресс-служба компании.

"С 29 марта по 2 апреля в течение суток с 8:00 до 17:00 и с 21:00 до 5:00 будут проводиться ремонтные работы по ликвидации разрушений асфальтобетонного покрытия на автодорожном переезде через сооружения Днепровской ГЭС", - говорится в сообщении.

Работы будут осуществлять КП "ЭЛУАШ" (Запорожье) и непосредственно Днепровская ГЭС.

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В "Укргидроэнерго" отмечают, что в феврале на этой дороге уже проводились ремонтные работы с укладыванием 100 тонн асфальтовой смеси (720 кв.м.), однако сложные метеоусловия, активное движение и превышение допустимого веса, скорости автомобилей привело к разрушению покрытия дороги.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5747,6 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.