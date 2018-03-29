Экономика

12:05 29.03.2018

Фонд энергоэффективности начнет работу с заявками в начале ІІІ кв.-2018 – Зубко

Фонд энергоэффективности начнет работу с заявками в начале ІІІ кв.-2018 – Зубко

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины рассчитывает, что Фонд энергоэффективности начнет работу с первыми заявками на финансирование энергоэффективных мероприятий в жилом секторе после назначения руководителя – к началу ІІІ квартала 2018 года.

"Мы рассчитываем, что во втором квартале 2018 года мы запустим сертификацию энергоаудиторов, на границе с третьим кварталом Фонд "получит" директора и начнет работать с заявками. Но мы уже сегодня плотно работаем с объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), убеждая их прямо сейчас двигаться в направлении подготовки проектов", - сообщил вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, после принятия правительством всех необходимых постановлений будет объявлен конкурс по назначению членов набсовета, который назначит директора Фонда.

"Параллельно мы отрабатываем процедуры, которые должны действовать в Фонде, и пакеты-продукты. Мы их планируем два-три: пакет "легкий" - для установки ИТП, "комплексный" - для модернизации дома. Важно понимание ОСМД, что именно они будут принимать решения, кто будет аудитором, кто будет выполнять работы, кто будет нести ответственность по договорам", - отметил Г.Зубко.

Полный текст интервью с Г.Зубко доступен на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

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