Экономика

11:09 29.03.2018

В Минюсте Украины ожидают скорейшего взыскания штрафа с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

В Минюсте Украины ожидают скорейшего взыскания штрафа с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

Министр юстиции Украины Павел Петренко прогнозирует, что в ближайшее время с компании "Газпром" (РФ) будет принудительное взыскание штрафа по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

"Уверен, что у "Газпрома" нет шансов избежать ответственности, и сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время", - сказал глава Минюста журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, попытки российской стороны игнорировать решение суда не увенчаются успехом. "Страус прячет голову в песок, но другая часть тела остается наверху. Эта "другая часть тела" - это активы, имущество, которое находится у "Газпрома" по всему миру", - заметил П.Петренко.

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Он также сообщил, что украинский Минюст ведет активную работу по аресту и взысканию данных активов.

Как сообщалось, в конце февраля Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" относительно "Газпрома" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставленные. Но "Газпром" не выполняет решение суда.

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

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