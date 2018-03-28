Экономика

13:30 28.03.2018

Глава МЭРТ просит НБУ предоставить "Нафтогазу Украины" индивидуальную валютную лицензию

Глава МЭРТ просит НБУ предоставить "Нафтогазу Украины" индивидуальную валютную лицензию

Первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли (МЭРТ) Степан Кубив направил Национальному банку Украины (НБУ) письмо с просьбой упростить НАК "Нафтогаз Украины" осуществление операций с иностранной валютой при начислении платы за транзит природного газа ОАО "Газпром" (РФ).

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"В письме говорится о предоставлении "Нафтогазу" возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого перечисления излишне уплаченных "Газпромом" средств за транзит природного газа в соответствии с решениями Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года", - сообщается на веб-сайте МЭРТ.

Помимо этого, первый вице-премьер просит НБУ разрешить "Нафтогазу Украины" не осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу "Газпрома".

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