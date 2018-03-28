Экономика

13:04 28.03.2018

Приказ о повышении тарифов на пассажирские ж/д перевозки будет издан после согласования МЭРТ и ряда организаций

Приказ о повышении тарифов на пассажирские ж/д перевозки будет издан после согласования МЭРТ и ряда организаций

Приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки на 12% с 1 апреля и 1 октября еще находится на согласовании в ряде органов.

Как напомнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Мининфраструктуры, с целью реализации решения правительства, которым утвержден консолидированный финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2018 год, подготовлен проект приказа министерства по поэтапной индексации тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении в 2018 году.

Инициатива по повышению тарифов принадлежит ПАО "Укрзализныця".

В министерстве отметили, что его глава Владимир Омелян настаивал и настаивает на том, что повышение тарифов должно происходить одновременно с повышением качества услуг.

"Качество перевозок, как пассажирских, так и грузовых, должно быть на первом месте. Повышать тарифы без улучшения сервиса - неверная тактика. В то же время, Министерство инфраструктуры понимает аргументацию ПАО "Укрзализныця" и готово поддержать предложение общества относительно повышения тарифов на пассажирские перевозки с требованием кардинального изменения качества самих перевозок", - подчеркнул министр инфраструктуры.

В комментарии агентству в министерстве уточнили, что издание приказа Мининфраструктуры происходит по процедуре, определенной законодательством, предусматривающим значительное количество согласований документа, в частности, с профсоюзами.

Индексацию тарифов планируется провести во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов Интерсити+), курсирующих по территории Украины. Уровень тарифов на перевозки пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов Интерсити+ и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов Интерсити остается неизменным с момента основания скоростного движения в 2012 году. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении во всех типах вагонов (кроме СВ и Интерсити+) - с октября 2014 года.

С момента последней индексации тарифов (октябрь-2014), фактический индекс потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%. В условиях прогноза на 2018 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении до уровня безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозку необходимо было бы повысить более два раза.

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