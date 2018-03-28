Работники Луцкого автозавода на митинге призвали власти города отказаться от закупки старых швейцарских троллейбусов

Работники Луцкого автозавода корпорации "Богдан", выпускающего автобусы и троллейбусы, считают недопустимыми намерения городских властей закупить в Швейцарии за государственные средства 10 подержанных (отработавших 21 год) троллейбусов, тогда как предприятие недозагружено.

Требования отказаться от закупки подержанного транспорта и поддержать отечественного производителя работники завода озвучили на митинге возле горсовета 28 марта.

Ранее советник луцкого мэра депутат горсовета Игорь Полищук сообщил о планах города закупить 10 длиннобазных троллейбусов в Швейцарии, ориентировочная стоимость каждого – 900 тыс. грн.

"Мы бы с удовольствием покупали новые троллейбусы "Богдан", но 10 длиннобазных троллейбусов из Швейцарии стоят немного больше, чем один короткобазный "Богдан", да и цена/качество троллейбуса оставляют желать лучшего", - написал он на своей странице в сети "Фейсбук".

В пресс-релизе корпорации "Богдан" в среду, в свою очередь, подчеркивается: швейцарские подержанные троллейбусы производства HessAG эксплуатировались 21 год – на шесть лет больше, чем рекомендовано швейцарским производителем (т. е. фактически подлежат утилизации). В связи с этим в любой момент они могут выйти из строя и будут нуждаться в ремонте и замене, что создает условия для постоянных дополнительных расходов местного бюджета. В таком случае говорить об экономии не приходится.

При этом, как отмечают в корпорации, новый швейцарский троллейбус в четыре раза дороже аналогичного украинского – новый длиннобазный "Богдан" стоит от 7,5 млн грн, швейцарский - от 30 млн грн.

При этом "Богдан" предлагает троллейбус с возможностью автономного хода, а также его сервисное обслуживание и доступность запасных частей.

Участники митинга напомнили, что Луцкий автозавод - градообразующее предприятие с численностью работников более 1 тыс. чел. В 2017 году в бюджеты всех уровней было перечислено почти 80 млн грн налогов.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, на сессии горсовета в среду, в том числе, будет обсуждаться вопрос о выделении средств на закупку подержанных троллейбусов. По его словам, представители митингующих были приглашены в здание горсовета, где они передали свои требования городским властям.

"Представители властей стали вновь говорить, что троллейбус "Богдан" комплектуется российскими двигателями, однако заводчане пригласили их на предприятие, чтобы убедиться: сейчас российские комплектующие в комплектации техники отсутствуют, с 2017 года троллейбусы оснащаются двигателями завода "Электротяжмаш", - сообщил пресс-секретарь.

В корпорации подчеркивают, что тенденция закупки подержанного иностранного транспорта характерна для всей Украины, тогда как отечественные производители способны полностью удовлетворить потребность в модернизации общественного транспорта.

При этом в корпорации напоминают, что продукция луцкого завода уже поставляется в Европу, в частности, электробусы в Польшу и Чехию, недавно подписан контракт на поставку кузовов для французской компании Bluebus.

"Между тем украинцы должны ездить на списанном, аварийно опасном европейском транспорте. Работники завода считают, что причина такой парадоксальной ситуации - в бойкоте местных органов самоуправления", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, корпорация "Богдан" единственная в Украине в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.