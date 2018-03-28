Экономика

11:48 28.03.2018

Украина и Израиль намерены подписать соглашение о ЗСТ в ближайшее время - Гройсман

Украина и Израиль намерены подписать соглашение о ЗСТ в ближайшее время - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о завершении переговоров с Израилем о зоне свободной торговли (ЗСТ) и подписании соответствующего соглашения в ближайшее время.

"В 2017 годы мы интенсивно проводили переговоры о зоне свободной торговли с Израилем, с которым уже сегодня торгуем почти на $800 млн. К настоящему времени переговоры завершились. Сегодня будет совместное заявление правительств и министерств обеих стран о выходе на финализацию соглашения о ЗСТ между Израилем и Украиной", - сказал премьер, открывая заседание правительства в среду.

"В прошлом году мы провели 11 раундов переговоров. Очень непростых переговоров”, - уточнил он.

По словам В.Гройсмана, подписание документа ожидается в ближайшее время.

"Возможно, премьер-министр Израиля изыщет возможность посетить Украину для подписания соглашения. Мы еще согласовываем эти вопросы с нашими международными коллегами", - добавил премьер-министр.

Как сообщалось, переговоры о ЗСТ с Израилем были активизированы в 2015 году. После подписания соглашения документ должен быть ратифицирован парламентами Украины и Израиля.

Согласно сообщению на сайте правительства, вступление документа в силу позволит без пошлин экспортировать в Израиль широкую линейку агропродукции и продовольствия, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы, электронику и др. товары.

"Через три года пошлины будут сняты на специи, семена, муку, кетчупы, консервы, кондитерские изделия, одежду, мебель, стекло", - сообщается на сайте Кабмина.

Соглашение регулирует торговые споры, фиксирует таможенные процедуры, правила происхождения товаров, описывает санитарные и защитные меры, в том числе антидемпинговые действия, уточняется в сообщении.

Объем экспорта украинских товаров и услуг в Израиль в 2017 году возрос на 19% - до $781 млн.

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