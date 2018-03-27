Экономика

18:25 27.03.2018

"Нафтогаз" продолжит противодействовать реализации Nord Stream-2

"Нафтогаз" продолжит противодействовать реализации Nord Stream-2

НАК "Нафтогаз Украины" назвал прогнозируемым решение о выдаче Германией разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ), и продолжит убеждать Европу, что реализация этого проекта негативно отразится на ее энергетической безопасности.

"Как и ожидалось, немецкие разрешительные органы выдали последнее разрешение на строительство "Северного потока-2" на территории Германии. В этот раз речь идет о 30-километровой зоне в исключительной экономической зоне. Это неприятный, но прогнозируемый поступок. Противодействие он не останавливает", - говорится в сообщении НАК в соцсети "Фейсбук".

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В "Нафтогазе" напомнили, что официальная Германия продолжает называть этот проект "исключительно коммерческим", и считает его делом, ограниченным интересами нескольких компаний, с соответствующим регуляторным режимом.

"Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украины, США, Канада и значительная часть немецкого политикума так не считают. Мантра об "исключительной коммерческой выгоде", очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы", - отмечают в НАК.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG во вторник получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.

Ранее 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Таким образом, суммирует компания, "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены".

Газопровод Nord Stream 2 должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.

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