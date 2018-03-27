"Укртрансгаз" заявил о намерении заключить договор ДМС с СК "Вусо" по всем 8 тендерам

ПАО "Укртрансгаз" (Киев) 27 марта заявила о намерении заключить договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) своих сотрудников с СК "Вусо" по всем 8 ранее объявленным тендерам, сообщается в системе электронных закупок ProZorro.

Ранее сообщалось, что итоги тендера с общей ожидаемой стоимостью закупки услуги 23,540 млн грн были подведены 28 февраля. В результате этого было отобрано восемь страховщиков, предложивших наименьшую цену.

Как сообщалось в системе электронных закупок ProZorro, в тендере на ДМС с ожидаемой стоимостью 4,286 млн грн наименьшую цену предложила СК "Краина" (3,365 млн грн), в тендере на 2,225 млн грн - СК "Княжа" (1,694 млн грн), на 2,051 млн грн - СК "Краина" (1,859 млн грн), на 2,867 млн грн - СК "Княжа" (1,906 млн грн), на 3,055 млн грн - СК "Княжа" (2,301 млн грн), на 2,759 млн грн - СК "ДИМ Страхование" (2,1 млн грн), на 1,964 млн грн - СК "Краина" (1,542 млн грн).

В восьми тендерах также принимали участие страховые компании "ВУСО", "Уника", "Арсенал Страхование", "Альфа Страхование", "Крона", "Нафтагазстрах".

Как сообщалось, ПАО "Укртрансгаз" (Киев) 12 февраля объявило восемь тендеров на добровольное медицинское страхование сотрудников.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.