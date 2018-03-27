Украина за 2 мес.-2018 снизила добычу угля на 27,6%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-феврале 2018 года сократили добычу рядового угля на 27,6% (на 2 млн 31,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 5 млн 334,6 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля сократилась на 6,6% (на 75,6 тыс. тонн) – до 1,066 млн тонн, энергетического – на 31,4% (на 1 млн 955,6 тыс. тонн), до 4 млн 268,6 тыс. тонн.

В феврале-2018 добыча рядового угля сократилась на 27,8% (на 1 млн 30,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 2 млн 675,7 тыс. тонн.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Без учета добычи угля расположенными на НКТ шахтами "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит", "Комсомолец Донбасса" в январе-феврале прошлого года (1 млн 886,2 тыс. тонн), контроль над которыми был утрачен в марте-2017 года, добыча угля страной за два месяца сократилась на 2,6% (на 145 тыс. тонн).

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе-феврале 2018 года сократили добычу на 13,1% (на 119,9 тыс. тонн) – до 796,9 тыс. тонн, в т. ч. добыча коксующегося угля снизилась на 42,9% (на 85,2 тыс. тонн) – до 113,2 тыс. тонн, энергетического – на 4,8% (на 34,7 тыс. тонн), до 683,7 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за два месяца текущего года обеспечили добычу 1 млн 805,8 тыс. тонн угля (-28,1% к январю-февралю-2017), Луганской – 100,4 тыс. тонн (-92,5%), Днепропетровской – 3 млн 144,2 тыс. тонн (-1,9%), Львовской – 265,6 тыс. тонн (-6,5%), Волынской – 18,6 тыс. тонн (-15,8%).

Как сообщалось, Украина 2017 году сократила добычу рядового угля на 14,6% (на 5 млн 947,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 34 млн 916,2 тыс. тонн, в т.ч. коксующегося – на 18,6% (на 1 млн 554,1 тыс. тонн), до 6 млн 807,3 тыс. тонн, энергетического – на 13,5% (на 4 млн 393,9 тыс. тонн), до 28 млн 108,8 тыс. тонн.

ДТЭК 15 марта 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ, в частности, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 гг. эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.