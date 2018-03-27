McDonald's в 2018 г. внедрит в Украине услугу обслуживания столиков

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, планирует в 2018 году впервые внедрить в новых ресторанах опцию подачи персоналом заказа к столику.

"К концу 2018 года 12 заведений McDonald's предложат опыт будущего, из них четыре – это новые рестораны, которые сразу будут иметь новый формат. Остальные восемь – это заведения, которые уже работают и будут переоборудованы", - сообщил генеральный директор "МакДональдз Юкрейн" Гжегож Хмелярский на пресс-конференции во вторник.

Как он пояснил, что новый формат ресторанов предусматривает внедрение опции подачи персоналом заказа к столику.

"Обслуживание за столиками – это революция в McDonald's, поскольку McDonald's всегда был заведением самообслуживания. В McDonald's с опытом будущего посетитель заказывает блюда на кассе, а потом ждет заказ за столиком. Сотрудник идентифицирует посетителя с помощью специального устройства и приносит ему блюда", - указано в пресс-релизе компании.

Как уточнил Г.Хмелярский, первый ресторан с услугой обслуживания столиков планируется к открытию в июне текущего года, однако локацию объекта пока не разглашают.

Кроме того, обязательным элементом новых ресторанов McDonald's станут терминалы самообслуживания, с помощью которых посетители смогут сделать заказ и оплатить его с помощью карты или наличными на кассе, а потом забрать блюда в зоне выдачи.

По итогам 2017 года сеть увеличила инвестиции в развитие в стране на 22% - до 330 млн грн.

"В 2017 году компания открыла четыре новых ресторана (три – в Киеве, один – в Запорожье) и реконструировала пять ресторанов (два – в Харькове, два – в Одессе, и один – в Днепре). Общая сумма инвестиций в развитие сети в 2017 году составила почти 330 млн грн. Компания создала более 400 новых рабочих мест", - рассказал Г.Хмелярский.

По его данным, всего рестораны McDonald's в Украине в 2017 году посетило около 100 млн посетителей, что почти на 9% больше, чем в 2016 году.

По словам Г.Хмелярского, сеть в прошлом году увеличила собственную долю рынка на 1,2%, достигнув показателя в 12%, и в настоящее время занимает лидирующую позицию.

Первое заведение McDonald's в стране было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд.".

Сеть ресторанов McDonald's в Украине обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно. Штат сотрудников сети в стране насчитывает около 7,5 тыс. чел. В 2016 году рестораны McDonalds в Украине посетило около 85 млн чел.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ПИИ являются Golden Arches European Holdings B.V. (99,975%, Амстердам, Нидерланды) и Global Restaurant Operations Of Ireland Limited (0,025%, Дублин, Ирландия).

Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на 9 ноября 2017 года составляет 789,575 млн грн.