Райффайзен Банка Аваль в 2017г увеличил чистую прибыль на 17%

ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (Киев) в 2017 году увеличил чистую прибыль на 17% (на 647,937 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 4 млрд 468,581 млн грн.

Согласно повестке о проведении собрания акционеров компании 27 апреля 2018 года, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", активы банка за прошлый год возросли на 18,4% – до 66 млрд 297,389 млн грн, в том числе кредиты клиентам с учетом резервов составили 36 млрд 844,668 млн грн (+31,6%), инвестиционные ценные бумаги – 5 млрд 727,107 млн грн (+2,7 раза), денежные средства и эквиваленты – 10 млрд 297,227 млн грн (+0,04%), другие активы – 13 млрд 428,387 млн грн (-14%).

Проект решения предусматривает направить на выплату дивидендов собственникам простых акций 4 млрд 244,396 млн грн от чистой прибыли за 2017 год.

Акционеры также планируют сменить тип общества с публичного на частное АО, утвердить наблюдательный совет в составе: Мартин Грюль (глава), Андрей Степаненко (замглавы), Джозеф Эберле, Харальд Кроегер, Роберт Фриц, Андреа Марару, Анна Деревянко, Павел Шеремета, Даниэль Билак (последние трое - независимые).

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 30 июня 2017 года, Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) владел 68,28% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (60,912 млрд грн) среди 88 действующих банков.