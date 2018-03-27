Регулятор рынка ценбумаг ЕС временно ограничил операции розничных инвесторов с криптоактивами

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (European Securities and Markets Authority, ESMA) во вторник ввело ряд мер, направленных на ограничение наиболее рискованных операций розничных инвесторов, в том числе с различными криптоактивами.

Как говорится в сообщении ESMA, на три месяца запрещены маркертинг, распространение и продажа бинарных опционов розничным инвесторам в странах Евросоюза, введены ограничения кредитного плеча для различных видов финансовых инструментов - наиболее строгие в отношении криптовалют. Существенно ограничены возможности любых операций с контрактами на разницу цен (CFD), при помощи которых розничные инвесторы играют на спредах.

ESMA воспользовалось расширенными полномочиями согласно директиве ЕС "О рынках финансовых инструментов" (MiFIВ II), вступившей в силу в январе, пишет Financial Times. Решение ведомства о самых жестких на данный момент ограничениях в ЕС было принято, несмотря на возражения участников отрасли - как брокеров, так и самих инвесторов.

"Обещание высокой доходности, простота цифровых платформ в сочетании с рекордно низкими процентными ставками создали привлекательное предложение для розничных инвесторов. Однако сложность финансовых продуктов и чрезмерное использование финансового рычага в случае CFD привело к существенным потерям для розничных инвесторов", - заявил председатель ESMA Стевен Майор.

По оценкам регуляторов в отдельных странах ЕС, от 74% до 79% клиентов теряют деньги из-за таких продуктов, сообщило ESMA.

Первые CFD появились в Лондоне в 1980-е годы, изначально они заключались только на разницу в цене акций, на сегодняшний день подобные контракты доступны практически для всех биржевых инструментов на самые разные виды активов, включая акции, валюты, сырьевые товары. Благодаря таким финансовым продуктам инвесторы могут играть на бирже, не владея базовыми активами, при этом использование кредитного плеча по ним может повышать как прибыли, так и убытки.

Лимиты кредитного плеча для розничных инвесторов составляют 30:1 для основных валютных пар, 20:1 для индексов, второстепенных валютных пар и золота, 10:1 для остальных сырьевых товаров, 5:1 для акций отдельных компаний и 2:1 для виртуальных валют.

Ограничения вступают в силу через месяц после публикации в официальном издании ЕС для бинарных опционов и через два месяца для CFD. Через три месяца после вступления в силу ESMA заново оценит ситуацию и может продлить меры.

Несмотря на временный характер ограничений, брокеры и трейдеры уже говорят о том, что ESMA "убило бинарные опционы".

Британское Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) в отдельном пресс-релизе поддержало действия ESMA и пообещало изучить вопрос о введении подобных мер на постоянной основе.

Цена акций одного из ведущих европейских брокеров CFD, компании IG Group Holdings Plc, рухнула на 0,5% на торгах в Лондоне. IG Group ожидает ухудшения выручки из-за действий ESMA, поскольку спрос на операции с криптовалютами и другими виртуальными активами ослабеет.

Акции другого брокера CMC Markets Plc подешевели на 2,6%. При этом курс ценных бумаг базирующегося в Израиле Plus 500 Ltd., напротив, вырос на 1,1%.