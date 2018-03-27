Экономика

15:09 27.03.2018

Греческая фабрика Philip Morris полностью перепрофилировалась на производство бездымных альтернатив

Греческая фабрика Philip Morris полностью перепрофилировалась на производство бездымных альтернатив

Греческий филиал Philip Morris International Inc. (PMI, Papastratos) в Аспропиргосе прекратил производство сигарет и теперь производит исключительно Heets - табакосодержащие единицы, используемые в IQOS, сообщила пресс-служба PMI во вторник.

"EUR300 млн было вложено в строительство трех новых зданий и замену линий по производству сигарет на высокотехнологичное оборудование, способное производить 10 тыс. бездымных табакосодержащих единиц в минуту. Преобразование фабрики началось в августе 2017 года. Ожидается, что к концу 2018 года она будет работать на полную мощность и создаст 400 новых рабочих мест", - сообщается в пресс-релизе.

Как отметил главный исполнительный директор PMI Андре Калантцопулос, слова которого приводятся в пресс-релизе, Papastratos - это первая фабрика, которая прекратила производство сигарет и полностью переключилась на производство бездымных альтернатив

Вместе с заводом в Болонье (Италия) Papastratos является вторым предприятием компании, которое полностью сосредоточено на производстве бездымной продукции. PMI также намерена полностью или частично преобразовать свои фабрики по производству сигарет в Корее, Румынии и России.

Согласно сообщению, с 2008 года PMI вложили более $4,5 млрд в научные исследования, разработку продукта и коммерческое развитие, а также в производственные мощности, связанные с IQOS и другими бездымными продуктами.

В 2017 году более 70% затрат компании на исследования и разработку и более 30% глобальных затрат были связаны с бездымными продуктами.

Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках и продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

"Филип Моррис Украина" реализует на отечественном рынке такие марки сигарет, как Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament и Philip Morris.

Украина с 2016 года стала седьмым рынком мира, где компания реализует инновационную систему нагревания табака IQOS - продукт, который по информации компании, потенциально способный снизить риск для здоровья курильщика по сравнению с уровнем риска в случае продолжения курения традиционных сигарет.

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