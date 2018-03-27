Экономика

14:49 27.03.2018

Украинские аграрии обеспечены удобрениями для посевной полностью

Украинские аграрии обеспечены удобрениями для посевной полностью

Украинские аграрии полностью обеспечены минеральными удобрениями для проведения весенних полевых работ и расширение заградительных мер по импорту минудобрений не создаст искусственного их дефицита, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"По состоянию на сегодня для весенне-полевых работ рынок минеральных удобрений полностью обеспечен. Это подтвердило Министерство аграрной политики и продовольствия, профильные ассоциации и производители. В прошлом году усилиями правительства, депутатов Верховной Рады, ассоциаций мы запустили работу предприятий по производству минудобрений, но они пока не работают на полную мощность. Я говорю об ОПЗ, "Сумыхимпром", Северодонецкий "Азот", Черкасский "Азот" и др.", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-брифинге во вторник.

Вице-премьер также отметил, что в отношении импортных минудобрений из РФ действуют 12 защитных торговых мер, в том числе 10 - антидемпинговых, а также компенсационная и специальная меры.

По словам С.Кубива, искусственного дефицита минеральных удобрений для весенних работ нет, однако есть вопросы к категории удобрений, используемых в осенних работах.

"Сейчас большая просьба к депутатам, чтобы осенью мы урегулировали этот вопрос не постановлением, а на законодательном уровне", - подчеркнул он.

С.Кубив указал, что решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из РФ с повышением пошлины на импорт минеральных удобрений из России до 42,96%, принятое 26 марта, было единогласным.

Как сообщалось, антидемпинговые пошлины для ПАО "Дорогобуж" составят 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ – 42,96%. Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования сообщения в "Урядовом курьере".

"Мы провели продуктивную работу с депутатами и комитетами парламента в отношении урегулирования данного вопроса. Мы за открытый рынок, конкуренцию и диверсификацию, однако практика показывает, что в отношении поставок минудобрений из РФ имеет место контрабанда", - указал С.Кубив.

Согласно информации МЭРТ, комиссия пришла к выводу, что поставки минеральных удобрений российскими производителями и экспортерами происходили с многочисленными нарушениями в процессе подготовки осуществления импорта в Украину. Кроме того, комиссия усматривает угрозу дальнейшего обхода действующих антидемпинговых пошлин со стороны таких поставщиков.

Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры, с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений.

Кабинет министров Украины 14 марта 2018 года принял решение ввести временный запрет на ввоз российских минеральных удобрений. Кроме того, было внесено предложение расширить перечень товарных кодов, на которые распространяются пошлины, увеличить их.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МЭРТ призывает ЕС оказать техподдержку в поиске оптимальной модели Нацпрограммы развития кластеров

МЭРТ рассчитывает на встречу с послом США для обсуждения выведения Украины из-под действий американских пошлин

Межведомственная комиссия по международной торговле расширила заградмеры по импорту минудобрений – МЭРТ

Первые конкурсы по отбору руководителей госкомпаний по новой процедуре могут быть объявлены для "Укрэнерго", "Укрзализныци" - Нефедов

МЭРТ разочаровано решением ЕК отвергнуть предложенные экспортерами г/к проката обязательства для неприменения антидемпинговых пошлин

Украинские предприятия в феврале импортировали газ по средней цене $277 тыс./куб. м

МЭРТ предлагает снизить долю акций в контрольном пакете до 50%

МЭРТ предлагает предоставить кредиторам получать право на имущество заемщика

Еврокомиссия выделит EUR32,5 млн на программы поддержки регионального развития и госуправления для Украины

КМДА и МЭРТ подписали меморандум о сотрудничестве в проектах частно-государственного партнерства

ПОСЛЕДНЕЕ

"Газпром" отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража

Nestle научилась сокращать количество сахара в шоколаде на 30%, не теряя вкуса

McDonald's в 2018 г. внедрит в Украине услугу обслуживания столиков

Райффайзен Банка Аваль в 2017г увеличил чистую прибыль на 17%

Регулятор рынка ценбумаг ЕС временно ограничил операции розничных инвесторов с криптоактивами

"Смарт Энерджи" намерено выкупить акции "Укргазвыдобутку" у миноритариев

"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит

"Нафтогаз" передает Национальной полиции шесть квартир в Киеве для инвалидов АТО

Греческая фабрика Philip Morris полностью перепрофилировалась на производство бездымных альтернатив

Нефть умеренно дорожает

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА