Экономика

12:08 27.03.2018

"Нафтогаз" намерен арендовать офис площадью до 12 тыс. кв. м для себя и "дочек"

"Нафтогаз" намерен арендовать офис площадью до 12 тыс. кв. м для себя и "дочек"

НАК "Нафтогаз Украины" объявил конкурс по аренде здания, или помещения в офисном центре площадью 9-12 тыс. кв. м для размещения материнской структуры группы и сотрудников дочерних предприятий, в частности "Укргазвыдобування".

"Нафтогаз" заинтересован в подписании договора на срок не менее 3 лет с правом его пролонгации", - отмечается в сообщении пресс-службы компании.

Среди требований к новому помещению – его расположение в 15 мин. езды от правительственного квартала и в 10 мин. ходьбы от метро. Не менее половины помещения должно быть со свободной планировкой open space.

"Отделка (внутренний ремонт, мебель) осуществляется за счет собственника помещения в срок до шести месяцев по согласованной проектом планировке", - добавляют в НАК.

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Помещение должно иметь доступ к скоростным телекоммуникационным сетям, присоединенную электрическую мощность не менее 300 кВт, систему резервного электропитания не менее чем на 150 кВт*ч, централизованную систему вентиляции и кондиционирования, не менее 30 паркомест.

Предложения от участников конкурса принимаются до 30 апреля.

"Нынешнее админздание компании по адресу ул. Б.Хмельницкого, 6 находится в аварийном состоянии, в нем планируется капитальный ремонт", - добавляют в пресс-службе "Нафтогаза".

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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