Членом правления Укргазбанка стал бывший член правления ПриватБанка Бережной

Наблюдательный совет подконтрольного государству Укргазбанка (Киев) назначил с 26 марта членом правления Алексея Бережного вместо Инны Тютюн, говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.

А.Бережной в марте текущего года занял должность директора департамента финансового мониторинга Укргазбанка. С декабря 2016 года до марта 2018 года - был членом правления ПриватБанка и отвечал за финансовый мониторинг и комплаенс.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году, на 1 января 2018 года государство в лице Минфина владело 94,94% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2018 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (80,106 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.