Экономика

19:07 26.03.2018

Акции "Мотор Сичи" во время аукциона ФГВФЛ установили рекорд стоимости

Акции "Мотор Сичи" во время аукциона ФГВФЛ установили рекорд стоимости

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по итогам аукциона на фондовой бирже "Перспектива" (Днепр) продал 4,917 тыс. акций (0,23% ценных бумаг в обращении) "Мотор Сичи" (Запорожье) за 29 млн 526,634 тыс. грн.

Как сообщается на веб-сайте организатора торгов, на аукцион выставлялись акции на балансе неплатежеспособного банка "Финансы и кредит" (Киев).

Во время аукциона, в котором было зарегистрировано три участника, было сделано 202 шага, по итогам которых стоимость акций возросла на 40,6% - до рекордных 6,005 за шт.

Для сравнения, акции "Мотор Сичи" во время торгов в понедельник подорожали на фондовой площадке "Украинская биржа" (УБ) на 3,09% - до 5 тыс. за шт., на ПФТС – на 0,25%, до 4,889 тыс. за шт.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. "Мотор Сич" участвует в реализации гособоронзаказа (ГОЗ) и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства.

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