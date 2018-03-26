Акции "Мотор Сичи" во время аукциона ФГВФЛ установили рекорд стоимости

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по итогам аукциона на фондовой бирже "Перспектива" (Днепр) продал 4,917 тыс. акций (0,23% ценных бумаг в обращении) "Мотор Сичи" (Запорожье) за 29 млн 526,634 тыс. грн.

Как сообщается на веб-сайте организатора торгов, на аукцион выставлялись акции на балансе неплатежеспособного банка "Финансы и кредит" (Киев).

Во время аукциона, в котором было зарегистрировано три участника, было сделано 202 шага, по итогам которых стоимость акций возросла на 40,6% - до рекордных 6,005 за шт.

Для сравнения, акции "Мотор Сичи" во время торгов в понедельник подорожали на фондовой площадке "Украинская биржа" (УБ) на 3,09% - до 5 тыс. за шт., на ПФТС – на 0,25%, до 4,889 тыс. за шт.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. "Мотор Сич" участвует в реализации гособоронзаказа (ГОЗ) и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства.