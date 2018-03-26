Экономика

18:32 26.03.2018

"Энергоатом" закончил январь-февраль с прибылью 1,3 млрд грн до налогообложения

"Энергоатом" закончил январь-февраль с прибылью 1,3 млрд грн до налогообложения

 НАЭК "Энергоатом" в январе-феврале 2018 года получил прибыль до налогообложения в размере 1 млрд 343 млн грн, сообщила пресс-служба компании.

Сравнительные данные за аналогичный период прошлого года отсутствуют.

Задолженность ГП «Энергорынок» за электроэнергию, произведенную на АЭС Украины, по состоянию на 28 февраля 2018 года увеличилась до 12,845 млрд грн.

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Как сообщалось, "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с Южно-Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.

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