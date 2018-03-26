Экономика

15:00 26.03.2018

Fitch подтвердило рейтинги дефолта Киева и Харькова на уровне "B-", прогноз "стабильный"

Fitch подтвердило рейтинги дефолта Киева и Харькова на уровне "B-", прогноз "стабильный"

 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах на уровне "В-", сообщается в пресс-релизе Fitch.

Кроме того, агентство подтвердило Киеву национальный долгосрочный рейтинг на уровне "A-(ukr)", Харькову - краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "В" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "AA-(ukr)".

Прогноз по всем рейтингам – "стабильный".

По данным Fitch, подтверждение рейтингов Киева отражает умеренный уровень долга города и сохранение бюджетных показателей с хорошим операционным балансом, что обусловлено ростом налоговых поступлений на фоне восстановления экономики.

В свою очередь подтверждение рейтингов Харькова отражает хорошие операционные показатели города и отсутствие у него прямого долга.

Вместе с тем, добавляет агентство, рейтинги обеих городов продолжают сдерживаться рейтингами Украины и слабой институциональной средой для украинских местных и региональных органов власти.

"Институциональная среда в Украине является недостаточно прозрачной и развитой, что негативно сказывается на долгосрочном развитии и бюджетном планировании… Кроме того, в преддверии президентских и парламентских выборов в 2019 году возрастают политические риски, связанные с интересами влиятельных политических кругов и фрагментированностью политических сил", - сообщается в пресс-релизе.

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