"Укрнафтобуриння" пробурило новую скважину на Сахалинском месторождении с начальным дебитом 100 тыс. куб. м газа в сутки

ЧАО "Укрнафтобуриння" пробурило скважину №44 на Сахалинском месторождении с начальным дебитом 100 тыс. куб. м газа и 7 тонн конденсата в сутки, сообщила пресс-служба компании.

Глубина скважины – 4,5 км, срок бурения – 126 дней.

"По результатам запуска скважины №44 суточная добыча газа на Сахалинском месторождении увеличилась до 1 млн 850 тыс. куб. м. В рамках наших планов - увеличить добычу газа на 50% в 2018 году. Начнем бурение еще двух скважин в ближайшее время", - отмечают в компании.

Как сообщалось, "Укрнафтобуриння" в 2017 году нарастило добычу газа на 50,6% (на 131 млн куб. м) – до 390 млн куб. м, нефти и газоконденсата – на 48,3% (на 14 тыс. тонн), до 43 тыс. тонн.

"Укрнафтобуриння" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский район, Харьковская область). Компания эксплуатирует болем 20 газоконденсатных и нефтегазовых скважин. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.

Совладельцами "Укрнафтобуриння" являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник, еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.