Падение Dow Jones в марте может стать наихудшим за 40 лет для этого месяца

Нынешний март может стать наихудшим за многие годы для американского рынка акций на фоне усиления волатильности и роста опасений, связанных с торговыми войнами, пишет MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average с начала месяца потерял 6%. В последний раз более существенное индикатора было отмечено в марте 1980 года, когда он рухнул на 9%.

Standard & Poor's 500 может продемонстрировать наихудший спад за 17 лет. В текущем месяце он опустился на 4,6% по сравнению с падением на 6,4% в марте 2001 года.

Снижение Nasdaq в этом марте составляет 3,9%, что также является максимальным падением за 17 лет. В марте 2001 года он упал на 14,5%.

Dow Jones на минувшей неделе потерял 5,7% и завершил торги в пятницу на самой низкой отметке в текущем году. Недельное снижение S&P 500 составило 6%, Nasdaq - 6,5%.

С начала текущего года Dow Jones уменьшился на 4,8%, S&P 500 -на 3,2%, в то время как Nasdaq вырос на 1,3%.