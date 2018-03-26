"Киевэнерго" завершило 2017г с чистым убытком 138,7 млн грн

ПАО "Киевэнерго" завершило 2017 год с чистым убытком 138,706 млн грн против 2,578 млн грн чистой прибыли годом ранее.

Соответствующие показатели приведены в сообщении компании о проведении собрания акционеров 23 апреля, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР.

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Как сообщалось, "Киевэнерго" в 2016 году получило чистую прибыль 2,578 млн грн против чистого убытка 1 млрд 695,021 млн грн в 2015 году. Чистый доход возрос на 31,5% (5 млрд 679,348 млн грн) – до 23 млрд 734,784 млн грн.

"Киевэнерго" занимается производством тепловой и электроэнергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением.