Экономика

11:02 24.03.2018

ЕС будет просить освобождения от американских пошлин на сталь и алюминий на постоянной основе

ЕС будет просить освобождения от американских пошлин на сталь и алюминий на постоянной основе

Прошедший в пятницу в Брюсселе саммит ЕС подал по вопросу торговли очень ясный сигнал, что Европа будет защищать открытые и честные торговые отношения, основанные на признанных международных правилах, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Вчера, почти перед полуночью, мы могли наблюдать важность европейского единства, когда Соединенные Штаты объявили о решении временно освободить союз от таможенных пошлин на импорт стали и алюминия до 1 мая", - сказал глава Еврокомиссии на пресс-конференции после завершения саммита.

"Это хорошая и плохая новость. Соединенные Штаты - наш основной партнер, особенно в торговле, и США признали, как это сказал вчера президент, что Европейский союз - это единое целое, и, следовательно, его нельзя делить на 28 стран. Это хорошая новость", - считает Ж.-К.Юнкер.

"Плохая новость в том, что Соединенные Штаты просят нас завершить переговоры, к которым мы приступим через несколько дней, до 1 мая. И, по моему мнению, это нереалистично, учитывая масштаб вопроса, который мы должны обсуждать с Соединенными Штатами. Мы будем просить, чтобы это освобождение (от импортной пошлины - ИФ) было постоянным, а не временным", - объяснил председатель ЕК.

Он отметил, что член Европейской комиссии по торговле Сесилия Мальмстрем и министр торговли США Уилбур Росс договорились учредить рабочую группу высокого уровня для обсуждения всех надлежащих вопросов. При этом Ж.-К.Юнкер повторил, что не верит в возможность завершить эти переговоры к 1 мая, и выразил надежду, что "наши американские друзья смогут нас услышать и подойдут к этим переговорам в том же духе, что и мы".

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