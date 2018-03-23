Экономика

18:27 23.03.2018

АМКУ оштрафовал физлицо за получение контроля без разрешения над "Клубом сыра" и "Дубномолоко"

АМКУ оштрафовал физлицо за получение контроля без разрешения над "Клубом сыра" и "Дубномолоко"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал физлицо-гражданина Украины в связи с получением им контроля над ООО "Клуб сыра" и ЧАО "Дубномолоко" – крупных молочных предприятий Украины, которые входят в группу компаний "Континиум", без получения разрешения АМКУ на 102 тыс. грн по каждому из дел.

Согласно решению АМКУ, штраф в сумме 102 тыс. грн также наложен на физлицо-гражданина Украины в связи с получением им контроля над другими компаниями группы, в частности, ООО "КОМО-экспорт", "Канивсыртрейд", "Украинская сырная компания".

В то же время, согласно сообщению на сайте АМКУ, теперь разрешение на получение контроля над компаниями предоставлено. В частности, в случае "Дубномолоко" физлицо получило контроль совместно с Estera Corporate Services (Bvi) Limited (Британские Виргинские о-ва), а в случае с "Клубом сыра" – совместно с "Иратия Холдингз Лтд" (Кипр).

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), бенефициарами указанных молочных компаний являются народный депутат Степан Ивахив, Роман и София Еремеевы - дети покойного народного депутата Игоря Еремеева.

Основными бизнес-направлениями группы компаний "Континиум" являются: торговля топливом (сеть WOG), пищевая промышленность (молочная компания "Галичина", производители сыров "КОМО" и "Клуб сыра"), телекоммуникации (оператор "CDMA Украина"), производство стройматериалов (производитель кирпича "Евротон"), финансы, недвижимость.

"Континиум" контролируют бизнесмены Степан Ивахив, Сергей Лагур, Петр Дыминский, а также наследники И.Еремеева, однако точная структура собственности группы не известна.

Как сообщалось, после трагической смерти И.Еремеева в 2015 году его жена Татьяна в сентябре прошлого года в интервью еженедельнику "Зеркало недели" обвинила С.Ивахива и С.Лагура в том, что они не допускают ее и других наследников И.Еремеева к управлению бизнесом и прибыли, которую он генерирует.

"Дубномолоко" в 2016 году увеличило выручку на 29,2% – до 1 млрд 282,36 млн грн, а его чистый убыток вырос в 5,5 раз – до 20,56 млн грн. Минувший год компания завершила с чистой прибылью 16,7 млн грн, однако данные о чистом доходе пока отсутствуют.

"Клуб сыра" в 2016 году увеличило выручку на 18,8% – до 837,41 млн грн, а его чистый убыток сократился в 2,6 раза – до 66,9 млн грн. Данные за 2017 год пока отсутствуют.

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