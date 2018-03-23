Рынок акций Украины завершил торговую неделю в "красной зоне"

Украинский рынок акций завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,79% - до 1645,08 пункта, индекс ПФТС – 0,16%, до 354,46 пункта.

Объем торгов на УБ составил 329 млн грн, в том числе акциями – 3,6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 257,4 млн грн, в том числе акциями – 22,3 млн грн.

В "индексной корзине" подешевели бумаги "Мотор Сичи" (-1,82%) и "Центрэнерго" (-1,59%).

Тройку лидеров роста составили акции "Донбассэнерго" (+2,15%), "Укрнафты" (+0,84%) и "Турбоатома" (+0,28%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,47%) и "Центрэнерго" (-0,38%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 снизился на 1,1% - до 502,5 пункта при объеме торгов 1,43 млн злотых (11,44 млн грн).

Все индексные акции находились в "красной зоне". С отрицательной динамикой лидировали бумаги "Агротона" (-4,09%), "Астарты" (-1,6%) и "Кернела" (-1,29%).