Экономика

13:31 23.03.2018

"Укртрансгаз" оценит спрос на транзит газа из Румынии по Трансбалканскому трубопроводу

"Укртрансгаз" оценит спрос на транзит газа из Румынии по Трансбалканскому трубопроводу

ПАО "Укртрансгаз" оценит спрос на мощности по транзиту газа с Румынии по Трансбалканскому трубопроводу, сообщила пресс-служба компании.

"Укртрансгаз" начинает процедуру оценки необязующего спроса участников рынка природного газа Украины и сопредельных стран на гарантированные мощности в точке входа Исакча-1-Орловка (трубопровод "Транзит-1") по направлению транспортировки "Румыния-Украина". На основании результатов этой оценки "Укртрансгаз" примет решение о будущей обязующей процедуре распределения гарантированной мощности (Open Season) точки входа Исакча-1-Орловка", - говорится в сообщении.

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В "Укртрансгазе" отмечают, что после ввода в строй трубопроводов TANAP и "Турецкий поток", начала добычи газа на шельфе Румынии, возможность транспортировать газ по направлению Румыния-Украина обретет стратегическое значение. "Такая возможность создаст двусторонний коридор "Юг-Север" и позволит обеспечить безопасность поставки для Балканского региона. Более того, использование существующей инфраструктуры Трансбалканского трубопровода станет наиболее эффективным решением для транспортировки газа в регионе", - добавляют в пресс-службе.

Трубопровод "Транзит-1" является одним из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута, сейчас используется для транспортировки газа в Болгарию. Долгосрочный контракт на бронирование этого трубопровода завершился в 2016 году. После завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" в конце 2019 года на "Транзит-1" станет возможным выполнение норм европейского законодательства.

"Если трубопровод "Транзит-1" будет работать в реверсном направлении, это откроет возможность транспортировать до 5 млрд куб.м. ежегодно как для нужд большого украинского рынка, так и для стран Центральной и Восточной Европы", - резюмируют в компании.

Заявки от заинтересованных компаний "Укртрансгаз" принимает с 30 марта по 30 апреля, их оценка будет проведена до 1 июня.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

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