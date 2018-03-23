"Укртрансгаз" оценит спрос на транзит газа из Румынии по Трансбалканскому трубопроводу

ПАО "Укртрансгаз" оценит спрос на мощности по транзиту газа с Румынии по Трансбалканскому трубопроводу, сообщила пресс-служба компании.

"Укртрансгаз" начинает процедуру оценки необязующего спроса участников рынка природного газа Украины и сопредельных стран на гарантированные мощности в точке входа Исакча-1-Орловка (трубопровод "Транзит-1") по направлению транспортировки "Румыния-Украина". На основании результатов этой оценки "Укртрансгаз" примет решение о будущей обязующей процедуре распределения гарантированной мощности (Open Season) точки входа Исакча-1-Орловка", - говорится в сообщении.

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В "Укртрансгазе" отмечают, что после ввода в строй трубопроводов TANAP и "Турецкий поток", начала добычи газа на шельфе Румынии, возможность транспортировать газ по направлению Румыния-Украина обретет стратегическое значение. "Такая возможность создаст двусторонний коридор "Юг-Север" и позволит обеспечить безопасность поставки для Балканского региона. Более того, использование существующей инфраструктуры Трансбалканского трубопровода станет наиболее эффективным решением для транспортировки газа в регионе", - добавляют в пресс-службе.

Трубопровод "Транзит-1" является одним из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута, сейчас используется для транспортировки газа в Болгарию. Долгосрочный контракт на бронирование этого трубопровода завершился в 2016 году. После завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" в конце 2019 года на "Транзит-1" станет возможным выполнение норм европейского законодательства.

"Если трубопровод "Транзит-1" будет работать в реверсном направлении, это откроет возможность транспортировать до 5 млрд куб.м. ежегодно как для нужд большого украинского рынка, так и для стран Центральной и Восточной Европы", - резюмируют в компании.

Заявки от заинтересованных компаний "Укртрансгаз" принимает с 30 марта по 30 апреля, их оценка будет проведена до 1 июня.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.