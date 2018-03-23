Экономика

13:29 23.03.2018

Франция выделит EUR500 тыс на гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Франция выделит EUR500 тыс на гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Франция выделяет EUR500 тыс на гуманитарные проекты на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (Jean-Yves Le Drian).

"Мы решительно настроены продолжать нашу помощь... Франция приняла решение оказать финансовую помощь двум неправительственным организациям гуманитарного характера, которые работают там. Франция выделяет EUR 500 тыс ", - сказал Ж.-И.Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Киеве.

Он выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Донбассе. "Хочу выразить наше беспокойство той ситуаций, которая сохраняет критический характер, жертвами которое имеют место быть чуть ли не каждую неделю и теми людьми, которые находятся в заложниках и страдает от нестерпимых условий существования", - добавил министр.

По словам Ж.-И. Ле Дриана, средства будут выделены на реализацию проектов по обеспечению продуктовой безопасности местного населения, а также на проект по восстановлению школы в г.Красногоровка Марьинского района Донецкой области и восстановление резервуаров на водонапорной станции г.Попасная Луганской области.

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