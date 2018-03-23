США намекнули Китаю на увеличение закупок американского СПГ для снижения дисбаланса в торговле

Вашингтон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - США недовольны значительным торговым дефицитом в отношениях с Китаем, но у Пекина есть способы решить эту проблему, одним из которых является увеличение импорта американского природного газа, считает министр торговли США Уилбур Росс.

Переход Китая с закупки газа у других стран на импорт СПГ из США будет "простейшим решением" в сложившейся ситуации, заявил он в интервью Bloomberg TV после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении обложить ввозными пошлинами поставки товаров из Китая на $60 млрд в год.

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"Китаю необходимо импортировать очень большие объемы СПГ, и с их точки зрения будет весьма логично больше импортировать от нас, хотя бы по той причине, что им нужно диверсифицировать источники поставок, - добавил У.Росс. - У этого решения будет и дополнительный эффект в виде сокращения дефицита".

В 2017 году Китай стал крупнейшим партнером США в торговле товарами, потеснив Канаду и Мексику. США экспортировали в Китай товары на сумму $130,4 млрд, а импортировали почти в 4 раза больше, в связи с чем был зафиксирован дефицит торгового баланса страны в размере $375,2 млрд.

Китай уже занимает третье место по объемам закупок американского СПГ после Мексики и Южной Корее. В феврале компания Cheniere Energy Inc. стала первым экспортером газа из США, подписавшим долгосрочное соглашение с Китаем: China National Petroleum Corp. (CNPC) будет закупать по 1,2 млн тонн СПГ в год до конца 2043 года. По мнению аналитиков BNEF, увеличение импорта американского газа окажет влияние на торговое сальдо с США, но это влияние не будет существенным.

К 2030 году Китай, как ожидается, нарастит импорт СПГ до 82 млн тонн. Если весь этот объем будет закупаться в США, его вклад в торговый баланс составит почти $28 млрд в текущих ценах. Однако такой вариант крайне маловероятен - у Китая уже есть долгосрочные контракты с другими поставщиками сжиженного газа, в первую очередь, с Катаром и Австралией. В 2030 году такими договоренностями не охвачены 40 млн тонн прогнозируемого импорта, то есть всего $13,5 млрд.

В 2017 году Китай увеличил импорт природного газа на 27% - до 95 млрд куб. м, став вторым крупнейшим импортером газа в мире. Некоторые аналитики даже полагают, что Китай может занять первое место в списке импортеров газа, обойдя Японию. По оценкам CNPC, с 2025 по 2030 год импорт газа Китаем вырастет до 200 млрд куб. м в год, а более смелый прогноз аналитиков Центра исследований проблем развития Госсовета КНР предполагает рост импорта к 2030 году до 300 млрд куб. м.

"Газпром" (MOEX: GAZP) в начале февраля заявлял, что рассчитывает на долю занять около 10% рынка природного газа Китая к 2025 году и 13% к 2035 году.